Вор-невидимка похитил картину Сальвадора Дали за полминуты

Неизвестный потратил всего 32 секунды на то, чтобы незаметно вынести полотно за $20 тыс и спокойно уйти.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. В Сан-Франциско из художественной галереи Dennis Rae Fine Art украли картину Сальвадора Дали. Грабитель, чье лицо не зафиксировала ни одна из камер видеонаблюдения, успел вынести шедевр всего за 32 секунды.

Работа художника оценивается в 20 тысяч долларов, сообщил телеканал ABC7 News со ссылкой на директора галереи.

SURREAL HEIST: Brazen thief steals Salvador Dali etching valued at $20,000 from San Francisco art gallery. https://t.co/j78WyTxjqt pic.twitter.com/b3ug4zhTLM — ABC News (@ABC) 15 октября 2019 г.

В момент кражи в галерее проходила выставка произведений испанских сюрреалистов. Дали создал картину в 1966-1967 годах под влиянием Пабло Пикассо.