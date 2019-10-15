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Похитили картину Сальвадора Дали

Вор-невидимка похитил картину Сальвадора Дали за полминуты

Происшествия
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Неизвестный потратил всего 32 секунды на то, чтобы незаметно вынести полотно за $20 тыс и спокойно уйти.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. В Сан-Франциско из художественной галереи Dennis Rae Fine Art украли картину Сальвадора Дали. Грабитель, чье лицо не зафиксировала ни одна из камер видеонаблюдения, успел вынести шедевр всего за 32 секунды.

Работа художника оценивается в 20 тысяч долларов, сообщил телеканал ABC7 News со ссылкой на директора галереи.

В момент кражи в галерее проходила выставка произведений испанских сюрреалистов. Дали создал картину в 1966-1967 годах под влиянием Пабло Пикассо.

Теги:
Сан-Франциско, Происшествие, Галерея



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