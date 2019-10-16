Напугал попугаев и усыпил их - узбекистанец задержан за нарушение закона

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Во время предполетного досмотра рейса Дели-Ташкент в международном аэропорту им. Индиры Ганди внимание сотрудников таможенной службы привлек один пассажир, передает местная газета.
24-летний гражданин Узбекистана заметно нервничал во время планового досмотра своей ручной клади, а на вопрос работников службы, что находится в коробках из-под обуви, он ответил: "Мягкие игрушки".
Однако, вскрыв коробки, внутри обнаружены 12 попугаев редкой породы. Они были живые, хотя усыпленные.
Контрабандиста немедленно сняли с рейса и передали таможенной службе аэропорта.
Арестованный за нарушение таможенного законодательства и закона об охране дикой природы Индии предстанет перед судом.