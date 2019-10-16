Напугал попугаев и усыпил их - узбекистанец задержан за нарушение закона

Вскрыв коробки из-под обуви, сотрудники таможенной службы обнаружили 12 попугаев редкой породы. Они были живые, хотя усыпленные.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Во время предполетного досмотра рейса Дели-Ташкент в международном аэропорту им. Индиры Ганди внимание сотрудников таможенной службы привлек один пассажир, передает местная газета.

Однако, вскрыв коробки, внутри обнаружены 12 попугаев редкой породы. Они были живые, хотя усыпленные.

Контрабандиста немедленно сняли с рейса и передали таможенной службе аэропорта.

Арестованный за нарушение таможенного законодательства и закона об охране дикой природы Индии предстанет перед судом.