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Попугай в клетке

Напугал попугаев и усыпил их - узбекистанец задержан за нарушение закона

© Youtube / Кирюша Попугайчик
Происшествия
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Вскрыв коробки из-под обуви, сотрудники таможенной службы обнаружили 12 попугаев редкой породы. Они были живые, хотя усыпленные.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Во время предполетного досмотра рейса Дели-Ташкент в международном аэропорту им. Индиры Ганди внимание сотрудников таможенной службы привлек один пассажир, передает местная газета.

24-летний гражданин Узбекистана заметно нервничал во время планового досмотра своей ручной клади, а на вопрос работников службы, что находится в коробках из-под обуви, он ответил: "Мягкие игрушки".
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Однако, вскрыв коробки, внутри обнаружены 12 попугаев редкой породы. Они были живые, хотя усыпленные.

Контрабандиста немедленно сняли с рейса и передали таможенной службе аэропорта.

Арестованный за нарушение таможенного законодательства и закона об охране дикой природы Индии предстанет перед судом.

 

Теги:
птица, контрабанда, Узбекистан, аэропорт, Дели



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