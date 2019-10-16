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Торговый центр

Поножовщина в торговом центре Маргилана завершилась в морге

Казининформ
Происшествия
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Трагедия произошла утром 15 октября в торговом центре "Ойгул" в Маргилане. 20-летний местный житель повздорил со своим знакомым и ударил его в грудь кухонным ножом.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Умышленное убийство произошло в торговом центре Маргилана. Об этом сообщил руководитель отдела по связям с общественностью и правовой информации Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов на своем Телеграм-канале.

Силуэт человека с ножом в руке
CC0 / pixabay
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Трагедия произошла накануне около 10.00 утра в торговом центре "Ойгул". 20-летний местный житель повздорил со своим 24-летним знакомым, который был с еще тремя приятелями. Между молодыми людьми завязалась потасовка, в ходе которой один из участников ссоры получил ножевое ранение в грудь.

Маргиланец от полученных травм скончался на месте.

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По данному факту прокуратурой Маргилана в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Узбекистана.

Подозреваемый в совершении убийства задержан в процессуальном порядке. Ведется следствие.

 

Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, Маргилан, Происшествие



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