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Автомобиль Следственного комитета РФ возле аэропорта Шереметьево. Самолет компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 с бортовым номером RA-89098, следовавший рейсом Москва - Мурманск, был вынужден вернуться в аэропорт из-за возгорания на борту.

Названа причина гибели пассажиров сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Происшествия
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Тема:
Жесткая посадка самолета SSJ-100 в Шереметьево (13)
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Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот" произошла вечером 5 мая. Погиб 41 человек.

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Большинство пассажиров самолета SSj-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту Шереметьево, погибли от дыма и огня. Об этом рассказал в интервью газете "Коммерсантъ" руководитель Главного управления криминалистики Следственного комитета России генерал-лейтенант юстиции Зигмунд Ложис.

© Foto: Agency "Moskva"
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Большинство людей погибло не от удара, заявил он.

"По предварительным данным, опасные вещества выделялись не только при горении топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика, — сказал Ложис. — Все произошло очень быстро, большинство людей погибло в креслах, так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее. Но это уже относится к компетенции следователя, ведущего уголовное дело, а не экспертов, поэтому давайте обойдемся без подробностей".

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Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот" произошла вечером 5 мая. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск. Пилоты самолета из-за технических неполадок решили вернуться. Примерно через полчаса после вылета они начали приземление, сесть удалось только со второй попытки.

При жесткой посадке у самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели, огонь быстро распространился по хвостовой части.

Погиб 41 человек, 33 пассажира и 4 члена экипажа спаслись.

Тема:
Жесткая посадка самолета SSJ-100 в Шереметьево (13)
Теги:
Самолет, Следственный комитет РФ, Шереметьево, Москва



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