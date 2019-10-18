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Сотрудник ГАИ

В Ташкенте водитель сбил сотрудника ДПС

Sputnik
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Сотрудник ГУВД получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. В Ташкенте в Шайхантахурском районе водитель сбил сотрудника ДПС, сообщает ГУВД.

"18 октября в 08.00 на пересечении улиц Абая и А. Кадыри 25-летний водитель автомобиля марки "Ласетти"  Анвар Р. совершил наезд на инспектора ДПС УБДД лейтенанта Мурода Д., осуществлявшего регулирование на данном перекрестке", - говорится в сообщении.

Сотрудник ГУВД получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Напомним, в Ташкенте на Малой кольцевой автомобильной дороге произошло массовое ДТП с участием пяти машин. 

Без дистанции: в Ташкенте произошло массовое ДТП >>

40-летний водитель автомобиля марки Mercedes-Benz Бахтиер А. остановился на запрещающий сигнал светофора, а следовавшие позади него, в связи с несоблюдением дистанции, совершили столкновение друг с другом.

Теги:
ГУВД Ташкента, авария, ДТП, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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