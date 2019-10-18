В Ташкенте водитель сбил сотрудника ДПС

Сотрудник ГУВД получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. В Ташкенте в Шайхантахурском районе водитель сбил сотрудника ДПС, сообщает ГУВД.

"18 октября в 08.00 на пересечении улиц Абая и А. Кадыри 25-летний водитель автомобиля марки "Ласетти" Анвар Р. совершил наезд на инспектора ДПС УБДД лейтенанта Мурода Д., осуществлявшего регулирование на данном перекрестке", - говорится в сообщении.

Сотрудник ГУВД получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Напомним, в Ташкенте на Малой кольцевой автомобильной дороге произошло массовое ДТП с участием пяти машин.

Без дистанции: в Ташкенте произошло массовое ДТП >>

40-летний водитель автомобиля марки Mercedes-Benz Бахтиер А. остановился на запрещающий сигнал светофора, а следовавшие позади него, в связи с несоблюдением дистанции, совершили столкновение друг с другом.