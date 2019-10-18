В Кашкадарье вынесен приговор мужчине, который поджег замхокима

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В Кашкадарьинской области в пятницу вынесен приговор предпринимателю Бахриддину Исомову и экс-заместителю хокима Яккабагского района Мансуру Туймаеву. Об этом сообщает "Газета.уз" со ссылкой на официального представителя Верховного суда Узбекистана Азиза Абидова.

Исомов в июле облил Туймаева бензином и поджег его, пытаясь помешать ему снести здание, где находилось торговое помещение предприятия "Хисор сарлочин". Сотрудники прокуратуры возбудили в отношении первого уголовное дело по обвинению в покушении на умышленное убийство. Спустя несколько недель он был освобожден из-под стражи , а дело было переквалифицировано на статью 98 ("Умышленное убийство в состоянии сильного душевного волнения").

По данным издания, Исомова приговорили к двум годам ограничения свободы. Ему зачли месяц и восемь дней заключения под стражу и сократили срок ограничения свободы до 1 года 10 месяцев и 22 дней.

Экс-чиновника Мансура Туймаева признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 3 статьи 192−1 ("Нарушение права частной собственности") и пунктом "а" части 2 статьи 206 ("Превышение власти или должностных полномочий") Уголовного кодекса. Ему назначен штраф в размере 510 базовых расчетных величин (103,4 миллиона сумов) в доход государства с лишением права занимать должностные и материально-ответственные положения на один год.

Кроме того, суд обязал хокимият Яккабагского района полностью возместить материальный ущерб 61 предпринимателю и 30 гражданам, которые пострадали от действий Туймаева.