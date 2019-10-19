18:32 19 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.25
  • EUR10438.58
  • USD9455.24
Поиск
Машина скорой помощи

Нацгвардеец спас тонувшую в Анхоре женщину

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
Получить короткую ссылку
108 0 0
Sputnik Узбекистан

От гибели женщину отделяли мгновения, из последних сил она пыталась позвать на помощь. Время было позднее - примерно 20:40, людей, кто мог бы услышать или увидеть произошедшее рядом не было.

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Вечерняя прогулка едва не завершилась несчастьем для жительницы Кашкадарьинской области, которая приехала в столицу погостить, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Сделав неосторожный шаг на мосту над рекой Анхор, женщина оступилась и упала в воду. 

Самаркандский герой: мужчина остановил бензовоз на полной скорости
Facebook
Самаркандский герой: мужчина остановил бензовоз на полной скорости

От гибели ее отделяли мгновения, из последних сил она пыталась позвать на помощь. Время было позднее - примерно 20:40, людей, кто мог бы услышать или увидеть произошедшее рядом не было.

К счастью, крики о помощи услышал военнослужащий Национальной гвардии, который нес службу по охране общественного порядка вблизи дворца искусства Туркестан.

Не теряя минуты он бросился в воду и спас женщину. Она была отправлена в больницу, где ей оказана своевременная медицинская помощь.
В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел Шайхантахурского района проводится расследование по данному инциденту.

Теги:
Шайхантахурский район, Происшествие, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Танцующий фонтан в центре МДЦ Tashkent City
Парк Tashkent City: самые яркие детали и уникальные объекты
Фонтан в центре МДЦ Tashkent City
Дубай в центре Ташкента: фантастическое шоу танцующего фонтана - видео
Статистика выезжающих за рубеж узбекистанцев
Кто, куда и зачем выезжает из Узбекистана - статистика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054