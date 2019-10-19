Нацгвардеец спас тонувшую в Анхоре женщину

От гибели женщину отделяли мгновения, из последних сил она пыталась позвать на помощь. Время было позднее - примерно 20:40, людей, кто мог бы услышать или увидеть произошедшее рядом не было.

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Вечерняя прогулка едва не завершилась несчастьем для жительницы Кашкадарьинской области, которая приехала в столицу погостить, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Сделав неосторожный шаг на мосту над рекой Анхор, женщина оступилась и упала в воду.

От гибели ее отделяли мгновения, из последних сил она пыталась позвать на помощь. Время было позднее - примерно 20:40, людей, кто мог бы услышать или увидеть произошедшее рядом не было.

К счастью, крики о помощи услышал военнослужащий Национальной гвардии, который нес службу по охране общественного порядка вблизи дворца искусства Туркестан.

Не теряя минуты он бросился в воду и спас женщину. Она была отправлена в больницу, где ей оказана своевременная медицинская помощь.

В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел Шайхантахурского района проводится расследование по данному инциденту.