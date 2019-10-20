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Узбекистанец стал жертвой ДТП в Оренбургской области

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

В настоящее время решаются вопросы, связанные с транспортировкой тела соотечественника на родину.

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Гражданин Узбекистана А.Р. погиб в результате ДТП в Оренбургской области, сообщили в пресс-службе МИД республики.

Инцидент произошел 18 октября в Первомайском районе. 

© Sputnik / Григорий Сысоев
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Генеральное консульство РУз в Казани держит ситуацию на контроле. Решаются вопросы, связанные с транспортировкой тела соотечественника на родину.

Гражданам республики, находящимся на территории Приволжского федерального округа России*, напомнили, что они могут при необходимости обращаться в Генконсульство страны в Казани по номерам: +7 843 526 55 64, +7 843 526 55 65.

* ПФО включает в себя следующие субъекты: Республика Башкортостан, Кировская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Чувашская Республика.

Теги:
Россия, МИД Узбекистана, смерть, узбекистанец, ДТП



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