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В Ташкенте женщина устроила гонки с инспектором ДПС

Sputnik
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Инцидент произошел 17 октября. В отношении нарушительницы ПДД составлен протокол об административном правонарушении.

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Жительница Ташкентской области устроила в столице гонки с сотрудником ДПС, сообщили в пресс-службе ГУВД. 

Поздним вечером 17 октября напротив чайханы "Айвон" в Алмазорском районе инспектор решил остановить машину марки Chevrolet Lacetti, однако автомобилистка не подчинилась законному требованию и пронеслась мимо на высокой скорости. Сотрудник ДПС начал ее преследовать. 

Сотрудник ГАИ
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"Водитель продолжила движение по ТКАД, доехала до поста ДПС "Уч Кахрамон", а затем — до кругового перекрестка на пересечении улиц Амира Тимура и Янги Шахар, где некоторое время двигалась по полосе, предназначенной для встречного движения", — рассказали в пресс-службе.

Нарушительницу ПДД удалось остановить на улице Каймакова в Юнусабадской районе. Ей оказалась 25-летняя жительница Ташкентской области Гулираъно А. Из документов, необходимых для управления транспортным средством, при себе у нее имелась только доверенность.

Сотрудник ДПС составил в отношении женщины протокол об административном правонарушении. Машину отправили на штрафстоянку.

Теги:
штраф, автомобиль, женщина, автогонки, Гонки, ГУВД Ташкента, Ташкент



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