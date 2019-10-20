В Ташкенте женщина устроила гонки с инспектором ДПС

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Жительница Ташкентской области устроила в столице гонки с сотрудником ДПС, сообщили в пресс-службе ГУВД.
Поздним вечером 17 октября напротив чайханы "Айвон" в Алмазорском районе инспектор решил остановить машину марки Chevrolet Lacetti, однако автомобилистка не подчинилась законному требованию и пронеслась мимо на высокой скорости. Сотрудник ДПС начал ее преследовать.
Нарушительницу ПДД удалось остановить на улице Каймакова в Юнусабадской районе. Ей оказалась 25-летняя жительница Ташкентской области Гулираъно А. Из документов, необходимых для управления транспортным средством, при себе у нее имелась только доверенность.
Сотрудник ДПС составил в отношении женщины протокол об административном правонарушении. Машину отправили на штрафстоянку.