Драка школьниц с кастетом в Бекабаде: в ГУВДе разъяснили ситуацию

Пострадавшую позже навестила подруга, которая разместила фотографии других девочек в социальных сетях.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов прокомментировали драку с кастетом между школьницами в Бекабадской школе, сообщает ГУВД Ташкента.

"В сентябре между ученицами Бекабадской специализированной школы искусств М. А. и Д. З. (обе — 2003 г. р.), знакомыми через социальные сети, были различные разногласия. Чтобы разрешить ситуацию, Д. З. со знакомыми встретилась с М. А. возле школьного двора. В результате возникшей ссоры. Д. З. нанесла удары М. А., которая потеряла равновесие и, упав, ударилась лбом о бетонное покрытие", - говорится в сообщении.

Знакомые одной из девушек, разняли их, однако М. А. была доставлена в центральную больницу Бекабада.

Данные действия подпадают по статью 109 Уголовного кодекса Узбекистана, но из-за несовершеннолетнего возраста девушки к ответственности привлечены ее родители по части 1 статьи 47 Кодекса об административной ответственности.

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По информации ГУВД, пострадавшую позже навестила подруга, которая разместила фотографии других девочек, участвовавших в драке, в социальных сетях с подписью "Разыскиваются", а также развесила их снимки на улицах города.

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На данный момент материалы дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних при городском хокимияте.

Напомним, ранее мать пострадавшей заявила, что школьницу избивали четверо девушек с кастетом, после чего она была госпитализирована с травмами лица и головы.

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Заместитель директора школы Отабек Туйчиев отверг все эти заявления. В СМИ писали, что медики подтверждают факт нанесения травмы железным предметом.

Напомним, драка подростков в Узбекистане - частое дело. Так, в апреле в Ташкенте подрались ученики, а незадолго до этого произошел самый скандальный конфликт между качками и скейтерами в сквере "Голубые купола".