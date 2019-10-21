В Узбекистане задержали банду наркоторговцев

Находясь на территории соседнего государства, женщина переправила в Узбекистан через канал Шахрихансай пять пластмассовых емкостей, в которых находилось зелье.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности задержали преступную группировку, члены которой распространяли наркотические средства среди населения, сообщает агентство УзА.

Для того, чтобы купить зелье трое жителей Намангана - Эркин Мавлянов, Мирзохид Лутфуллаев и Баходир Тургунов отправились в Аксийский район Джалалабадской области Кыргызстана, где договорились о покупке двух килограммов 942 граммов гашиша за 15 тысяч долларов США. Оставили ему в залог паспорта Мирзохида Лутфуллаева и Баходира Тургунова и поехали за деньгами.

Их задержали с поличным.

При досмотре жилья одного из задержанных было обнаружено еще 158 граммов гашиша.

Еще одного наркоторговца задержали близ комплекса торжеств "Сарбон" прямо в центре Намангана. Это ранее судимый местный житель - Рахматжанов Маъсум, 1973 года рождения, при нем обнаружили 7 килограммов 667 граммов гашиша, завезенного, как выяснилось, из Кыргызстана.

Пожалуй, самый изощренный способ переправить наркотики в Узбекистан придумала жительница Кыргызстана. Находясь на территории соседнего государства, она переправила в Узбекистан через канал Шахрихансай пять пластмассовых емкостей, в которых находилось зелье. В назначенное время житель Андижана Уткирбек Холматов принял груз через канал - это был один килограмм 982 грамма гашиша.

Таким же образом получил наркотическое вещество его земляк - Латипжонов Лочинбек, 1996 года рождения. Ему удалось поймать в канале два килограмма 810 граммов гашиш.

Всего у наркоторговцев изъято 15 килограммов 559 граммов наркотиков.

Возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК Республики Узбекистан, ведутся следственные действия.