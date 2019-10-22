Экс-сотрудника аппарата президента уличили в мошенничестве

По предварительным данным, в результате преступной деятельности А. Дустов незаконно получил от граждан 1 млн 669 тыс. 700 долларов США.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Бывший руководитель отдела аппарата президента обвиняется в организации преступного сообщества, которое способствовало в освобождении осужденных преступников, назначению министров, ректоров вузов и хокимов. Об этом сообщает сайт Jahon.uz.

Обнародованы некоторые детали из уголовного дела в отношении начальника общего отдела администрации президента Асатуллы Дустова, организовавшего преступное сообщество. Он обвиняется по следующим статьям УК РУз:

165 части 3 пунктам "а,в" ("Вымогательство");

168 части 3 пунктам "а,в" ("Мошенничество");

209 части 2 пунктам "а,б" ("Должностной подлог");

28, 211 части 3 пунктам "а,б,в" ("Соучастие в даче взятки");

242 части 1 ("Организация преступного сообщества");

243 ("Легализация доходов, полученных от преступной деятельности").

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Кроме того, приводится ряд преступлений, в совершении которых он обвиняется:

способствовал освобождению осужденных преступников и освобождению от наказания заключенных, нарушающих режим в колонии;

содействовал приобретению имущества Авиационного объединения "Чкалов";

пользуясь расположением госсоветника Р. Мухиддинова, организовывал помилования осужденных;

содействовал при назначении министра здравоохранения Республики Каракалпакстан;

содействовал при назначении ректора Нукусского пединститута;

содействовал при назначении министра здравоохранения Республики Узбекистан;

содействовал при назначении ректора Каршинского госуниверситета;

содействовал при назначении хокима Нарпайского района;

содействовал при устройстве на работу в АО "Андижонпахтасаноат";

содействовал при назначении на должность дознавателя в Департамент при Генеральной прокуратуре.

По предварительным данным, в результате преступной деятельности А. Дустов незаконно получил от граждан 1 млн 669 тыс. 700 долларов США.