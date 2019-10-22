Ничего святого: преступник хотел перевезти наркотики в хлебе

Сотрудники внутренних дел задержали пассажира междугороднего такси, который спрятал марихуану в буханке хлеба.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. В воскресенье вечером пост ДПС в Бектемирском районе хотел пересечь автомобиль марки "Дамас". Междугороднее такси было остановлено и досмотрено сотрудниками УБДД, кинологической службы и ГУВД, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

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Среди пассажиров внимание привлёк 47-летний мужчина, он заметно нервничал, не выпуская из рук сумку. Внутри оказалось две буханки хлеба. Казалось бы, что может быть в этом подозрительного? Правоохранители все поняли, когда разломили хлеб напополам. Оттуда выпали свертки, плотно завернутые в целлофановые пакеты. Это была марихуана.

По данному факту следственным отделом при УКД ОВД Бектемирского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 276 ("Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта") УК РУз. Ведется следствие.