Режиссер Рустам Хамдамов опроверг слухи об ограблении

Известный российский режиссер, уроженец Узбекистана Рустам Хамдамов опроверг информацию о том, что он стал жертвой ограбления.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik, Лев Рыжков. Российский режиссер Рустам Хамдамов узбекского происхождения рассказал Sputnik Узбекистан, что не становился жертвой ограбления.

Рустам Хамдамов: делаю, что хочу >>>

Ранее в некоторых российских изданиях прошла информация о том, что в правоохранительные органы поступило заявление кинематографиста. Из квартиры известного кинорежиссера якобы пропали драгоценности общей стоимостью 300 тысяч рублей. В пропаже будто бы подозревался хороший знакомый режиссера по имени Руслан.

"Нет-нет, ничего этого не было, - сообщил Sputnik 75-летний кинорежиссер. – Это все желтая пресса. Страшные люди!" - заявил Хамдамов.

Рустам Хамдамов – известный кинорежиссер и художник. Его фильмы неоднократно получали призы на международных кинофестивалях, а картины экспонируются в Государственной Третьяковской галерее, музеях США, Италии, частных коллекциях по всему миру. Хамдамов стал первым художником из России, работы которого при жизни были приняты в коллекцию Эрмитажа.