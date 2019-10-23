Судьба по кирпичикам: раскрыт факт хищения жилищных денег

Компания-застройщик присвоила себе более 426 миллионов сумов, которые предназначались для возведения жилых домов в городе Ширин.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура раскрыла факт хищения средств, выделенных на строительство жилья. Компания-застройщик присвоила себе более 426 миллионов сумов, которые предназначались для возведения жилых домов в городе Ширин Сырдарьинской области, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Директор ООО "I.M.Q." и ряд других лиц присвоили 426,9 миллиона сумов из денежных средств, выделенных заказчиком для строительства жилья в городе Ширин, путем приписки в акты фактически невыполненных строительных работ. Всего контракт на строительство составил 1,4 миллиарда сумов", – сообщили в Генпрокуратуре.

По данному факту в отношении ряда лиц возбуждено уголовное дело по статьям 167 (Хищение путем присвоения или растраты) и 228 (Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.