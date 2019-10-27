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Глава Чечни Рамзан Кадыров

"Смерть главаря ИГ ничего не изменит," - комментарий Рамзана Кадырова

© Sputnik / Саид Царнаев
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Глава Чечни напомнил, что после уничтожения лидера Усамы Бен Ладена террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в России) продолжает существовать. Также лидер Чечни заявил о важности зачистить всю территорию Сирии от террористов.

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что смерть главаря ИГ (террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади ничего не изменит, "если делить террористов на хороших и плохих".

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© Ruptly .
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Ранее источник в сфере безопасности Ирака сообщил, что источники в Сирии подтвердили иракской разведке информацию о ликвидации аль-Багдади.

Глава Чечни напоминает, что после уничтожения лидера Усамы Бен Ладена террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в России) продолжает существовать.

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"Абу Бакр аль-Багдади снова убит? На ум приходят слова Тараса Бульбы, сказанные сыну Андрию: "Я тебя породил, я тебя и убью!" Бен Ладен мертв, а Аль-Каида (террористическая организация, запрещена в РФ) жива. Смерть аль-Багдади мало что меняет, если делить террористов на хороших и плохих. Важно полностью очистить Сирию от ИГ!", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.




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