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Производство сигарет на фабрике

Бросай курить: со склада столичного ТЦ изъяли незаконно хранящиеся сигареты

© Sputnik / Алексей Даничев
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

В магазине, принадлежавшем гражданину И.Б., были обнаружены незаконно хранящиеся 3 тысячи 772 пачки табачных изделий общей стоимостью 40 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления по Ташкенту провели досмотр магазина, который использовался как склад на территории одного из столичных торговых центров. Об этом сообщает пресс-служба государственного таможенного комитета Узбекистана.

Сотрудники таможенного Управления по Кашкадарьинской области пресекли незаконный оборот табачных изделий
© Пресс-служба ГТК РУз
В Кашкадарье таможенники изъяли контрабанду сигарет на 10 млн сумов

В результате проверки, в магазине, принадлежавшем гражданину И.Б., были обнаружены незаконно хранящиеся 3 тысячи 772 пачки табачных изделий общей стоимостью 40 млн сумов без необходимых разрешительных документов.

Сообщается, что в настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Теги:
Ташкент, Государственный таможенный комитет, сигареты



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