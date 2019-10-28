Бросай курить: со склада столичного ТЦ изъяли незаконно хранящиеся сигареты

В магазине, принадлежавшем гражданину И.Б., были обнаружены незаконно хранящиеся 3 тысячи 772 пачки табачных изделий общей стоимостью 40 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления по Ташкенту провели досмотр магазина, который использовался как склад на территории одного из столичных торговых центров. Об этом сообщает пресс-служба государственного таможенного комитета Узбекистана.

В результате проверки, в магазине, принадлежавшем гражданину И.Б., были обнаружены незаконно хранящиеся 3 тысячи 772 пачки табачных изделий общей стоимостью 40 млн сумов без необходимых разрешительных документов.

Сообщается, что в настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.