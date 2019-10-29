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Четверо узбекистанцев отравились неизвестным газом в Навоийской области

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Пострадавшие от чрезвычайного случая были доставлены в отделение токсикологии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Несколько узбекистанцев отравились неизвестным сжигающим газом на заводе "Навоий азот" в Навойский области, сообщает Минздрав.

"28 октября примерно в 16.00 произошло ингаляционное отравление от неизвестного сжигающего газа на поливинилхлоридном заводе при Акционерном обществе "Навоий азот", - говорится в сообщении.

По данному случаю бригада скорой медпомощи оперативно прибыла на место происшествия. Пострадавшие от чрезвычайного случая были доставлены в отделение токсикологии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

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Сейчас им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Данный случай взят под четкий контроль Минздрава, также будут предоставлены дополнительные данные по поводу состояния больных.

Теги:
завод, Навоийская область, Узбекистан, Узбекистан, отравление газом, Происшествие



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