Злоумышленники пытались провезти 20 кг героина через Узбекистан

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Сотрудники Управления СГБ по Сырдарьинской области изъяли крупную партию наркотических средств у гражданина Таджикистана, пытавшегося провезти героин в Казахстан, сообщает УзА.

Как стало известно, ранее злоумышленник ввез наркотические средства в Узбекистан и сумел спрятать их в доме одного из сообщников в Ташкенте.

При этом организатором перевозки следствие считает гражданина Казахстана, который позже приехал в условленное место, чтобы забрать порядка 20 кг героина для дальнейшей транспортировки его в соседнюю республику.

Он был задержан при попытке перевоза наркотиков в Казахстан через объездные дороги в Сырдарьинской области. Изъятое у него в качестве доказательства вещество героин, общий вес которого составил 20 килограммов 32 грамма. По мнению специалистов, его цена составляет более 300 тысяч долларов США.

Сейчас активно ведутся следственные действия.