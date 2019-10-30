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Уничтожение незаконных наркотических веществ, архивное фото

Злоумышленники пытались провезти 20 кг героина через Узбекистан

© sputnik Амир Исаев
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Правоохранители изъяли крупную партию наркотических средств у гражданина Таджикистана, пытавшегося провезти героин в Казахстан.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Сотрудники Управления СГБ по Сырдарьинской области изъяли крупную партию наркотических средств у гражданина Таджикистана, пытавшегося провезти героин в Казахстан, сообщает УзА.

Как стало известно, ранее злоумышленник ввез наркотические средства в Узбекистан и сумел спрятать их в доме одного из сообщников в Ташкенте.

Наркотики в хлебе
© ГУВД Ташкента
Ничего святого: преступник хотел перевезти наркотики в хлебе
При этом организатором перевозки следствие считает гражданина Казахстана, который позже приехал в условленное место, чтобы забрать порядка 20 кг героина для дальнейшей транспортировки его в соседнюю республику.

Он был задержан при попытке перевоза наркотиков в Казахстан через объездные дороги в Сырдарьинской области. Изъятое у него в качестве доказательства вещество героин, общий вес которого составил 20 килограммов 32 грамма. По мнению специалистов, его цена составляет более 300 тысяч долларов США.

Сейчас активно ведутся следственные действия.

Теги:
борьба с незаконным оборотом наркотиков, наркоторговец, наркотрафик, наркоугроза, наркотики, героин



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