В Сырдарьинской области пресекли контрабанду антикварного фарфора

Как оказалось, у водителя также отсутствовало разрешение Министерства культуры Узбекистана на вывоз найденных предметов.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Таможенники Сырдарьинской области пресекли незаконную попытку вывоза из страны антикварного фарфора XVII-XX веков, сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК) Узбекистана.

По данным ведомства, внимание сотрудников таможенного поста "Сырдарья" на границе с Казахстаном привлек водитель автомобиля Chevrolet Lacetti с прицепом.

"В ходе таможенного досмотра выяснилось, что в прицепе, кроме заявленного груза, находятся сокрытые от таможенного контроля 47 единиц фарфоровых статуэток и предметов, которые могли представлять историческую ценность", - говорится в сообщении.

У водителя также отсутствовало разрешение Министерства культуры Узбекистана на вывоз найденных предметов.

Искусствоведческая экспертиза показала, что обнаруженный фарфоровый антиквариат был произведен в Китае в конце XVII - начале XVIII веков, а также в странах Европы в конце XIX - начале ХХ веков, общая стоимость изъятого груза составляет более 2,2 миллиарда сумов (около 230 тысяч долларов).

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По выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Напомним, недавно таможенники Узбекистана пресекли незаконны ввоз 47 новых телевизоров на общую стоимость 56 миллионов 400 тысяч сумов.