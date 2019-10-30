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Ташкентский метрополитен

Стало известно почему пассажиров высадили из вагона метро

© Wikipedia /
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Выход из графика движения поездов столичного метрополитена обусловлен технической причиной, а также подозрительным предметом, оставленным в салоне вагона.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Пресс-служба ташкентского метрополитена объяснила, почему сегодня, 30 октября, в 14:59 на станции "Мирзо Улугбек" Чиланзарской линии была произведена экстренная высадка всех пассажиров. 

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© АО "Узбекистон темир йуллари"
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Такое решение, говорится в сообщении, было принято исходя из технических причин. Внезапно была обнаружена неисправность подвижного состава, в связи с чем продолжать движение в прежнем порядке было невозможно. Выход из графика поездов составил 7-8 минут.

Сегодня же, примерно в 16:50, из-за обнаружения подозрительного предмета в салоне вагона, на станции "Буюк ипак йули" был отменен маршрут. Выход из графика движения составил 3 минуты, передает администрация ташкентского метрополитена.

Теги:
Узбекистан, Ташкент, Тошкент метрополитени



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