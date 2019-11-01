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В Кашкадарьинской области произошло ДТП с участием девяти человек

В Кашкадарьинской области произошло ДТП с участием девяти человек

МВД
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Мужчина, направляясь по маршруту Карши-Еттитом по трассе 4R87, совершил столкновение с Neхia. В каждой машине было несколько попутчиков.

ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. В Кашкадарьинской области произошло ужасное ДТП с участием девяти узбекистанцев, сообщает МВД.

"31 октября примерно в 21.40 в Каршинском районе Кашкадарьинской области произошло крупное ДТП", - говорится в сообщении.

Известно, что мужчина, направляясь по маршруту Карши-Еттитом по трассе 4R87, совершил столкновение с Neхia. В результате водитель Neхia и его трое пассажиров, а также водитель Laсetti с его четырьмя спутниками с различными телесными повреждениями обратились в больницу.

Отмечается, что по данному факту Следственным отделом при ОВД Каршинского района Кашкадарьинской области проводится доследственная проверка, по результатам которой в порядке статьи 329 Уголовно-процессуального кодекса будут приняты меры. 

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Напомним, недавно на Малой Кольцевой автомобильной дороге, недалеко от Городской клинической туберкулезной больницы, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб молодой юноша.

Теги:
Происшествие, Узбекистан, Узбекистан, Кашкадарьинская область, авария, ДТП



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