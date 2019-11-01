16:09 01 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.40
  • EUR10483.52
  • USD9463.37
Поиск
Наручники

Мужчину, сообщившего о бомбе в аэропорту Ташкента, задержали

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
Получить короткую ссылку
115 0 0
Sputnik Узбекистан

В конце октября пьяный мужчина позвонил в справочную службу и попросил номер органов внутренних дел, заявив, что скоро произойдет взрыв в ташкентском аэропорту.

ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. Узбекистанца, который сообщил о взрывном устройстве в аэропорту Ташкента, задержали, сообщает Следственный департамент при Министерстве внутренних дел.

"На основании данного сообщения сотрудниками УВД Джизакской области было проведено оперативное мероприятие, по итогам которого К.Т. был задержан на территории рынка в Пахтакорском районе. В ходе осмотра у него обнаружен телефонный аппарат, с которого были произведены звонки о взрывном устройстве и наркотиках", – говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 277 ("Хулиганство").

Напомним, в конце октября пьяный мужчина позвонил в справочную службу и попросил номер органов внутренних дел, заявив, что скоро произойдет взрыв в ташкентском аэропорту.

Теги:
Задержание, Происшествие, Ташкент, Ташкент, аэропорт Ташкента, аэропорт, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
"Лестница Джокера" - место паломничества туристов и блогеров
Куда пойти работать мигрантам: постановление правительства России - видео
Бизнес по-узбекски: открыть свое дело легко

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться