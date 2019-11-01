Мужчину, сообщившего о бомбе в аэропорту Ташкента, задержали

В конце октября пьяный мужчина позвонил в справочную службу и попросил номер органов внутренних дел, заявив, что скоро произойдет взрыв в ташкентском аэропорту.

ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. Узбекистанца, который сообщил о взрывном устройстве в аэропорту Ташкента, задержали, сообщает Следственный департамент при Министерстве внутренних дел.

"На основании данного сообщения сотрудниками УВД Джизакской области было проведено оперативное мероприятие, по итогам которого К.Т. был задержан на территории рынка в Пахтакорском районе. В ходе осмотра у него обнаружен телефонный аппарат, с которого были произведены звонки о взрывном устройстве и наркотиках", – говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 277 ("Хулиганство").

Напомним, в конце октября пьяный мужчина позвонил в справочную службу и попросил номер органов внутренних дел, заявив, что скоро произойдет взрыв в ташкентском аэропорту.