Все равны: в ГУВД оштрафовали двух сотрудников за опасное вождение

На днях в социальных сетях распространилось видео, на котором служебный автомобиль демонстрирует опасную езду и не дает проехать простым водителям.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. В Главном управлении внутренних дел Ташкента прокомментировали распространившийся в Сети видеоролик.

На кадрах видно, как служебный автомобиль автомобиль демонстрирует опасную езду и не дает проехать простым водителям. Видеозапись быстро разлетелась по соцсетям. Как объяснили в ГУВД, автомобиль "Нексия-3" закреплен за отделом внутренних дел Шайхантахурского района и в отношении сотрудника составлен протокол об административном правонарушении.

Теперь ему грозит штраф в 50 МРЗП., так как проверка показала, что служебной необходимости в таковом вождении не было. С водителем провели профилактическая беседа.

Аналогично меры были приняты и по другому случаю, зафиксированному Управлением собственной безопасности в Учтепинском районе столицы по сигналу от пользователей сети.