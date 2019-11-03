Самодельные украшения незаконно пытались вывезти из страны

Пассажиры рейса заметно нервничали и озирались по сторонам. Таможенников это насторожило и они решили произвести тщательный досмотр при участии понятых.

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. Внимание сотрудников таможенного поста специализированного таможенного комплекса (СТК) "Ташкент-АЭРО" в международном аэропорту вызвало подозрение странное поведение улетающих за рубеж пассажиров А.О. и Д.М., сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Они заметно нервничали и озирались по сторонам. Таможенников это насторожило и они решили произвести тщательный досмотр при участии понятых.

В одежде пассажиров были обнаружены спрятанные и не заявленные при устном опросе самодельные ювелирные украшения - браслет, литой кулон и слиток из золота общим весом 202 грамма на сумму 60 миллионов сумов.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.