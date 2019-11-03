Резкий поворот: на перевале Камчик участились ДТП

На перевале Камчик дважды за утро субботы произошли аварии. Всего пострадали четыре человека, спасатели оказали им первую помощь и доставили в больницу.

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. В дежурную часть специального поисково-спасательного управления "Камчик" накануне поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 204-м км трассы А-373 Ташкент-Ош, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

Автомобиль марки Соbalt, за рулем которого находился уроженец Сурхандарьинской области Н. О., съехал в кювет. Трое пассажиров, находившиеся в салоне машины, получили травмы различной степени тяжести.

Аналогичное ДТП произошло спустя два часа на 222-м км той же трассы. Житель Багдадского района Ферганской области Н. М., не справившись с управлением легкового автомобиля, также съехал в кювет.

Спасатели оказали пострадавшим первую медицинскую помощь и доставили их в центральную больницу Ангрена.