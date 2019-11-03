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В Кашкадарьинской области произошло ДТП с участием девяти человек

Маршрутка столкнулась с легковушкой - пострадали 9 человек, есть погибшие

МВД
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

В результате ДТП водитель маршрутки и девять его пассажиров, а также водитель легковушки и два его пассажира с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу.

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. В Чиракчинском районе Кашкадарьинской области на трассе столкнулись маршрутка и автомобиль марки Gentra, сообщает Следственный департамент при Министерстве внутренних дел Республики Узбекистан.

"2 ноября примерно в 11:50 на перекрестке дороги "Еттитом-Карши" и Большой кольцевой автомобильной дороги Карши столкнулись маршрутка "Газ-32" и автомобиль марки Gentra. В результате водитель маршрутки и девять его пассажиров, а также водитель легковушки и два его пассажира с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу", – сообщили в Следственном департаменте МВД.


Однако, несмотря на усилия врачей, водитель маршрутки скончался, состояние шести пассажиров – тяжелое.

По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД Чиракчинского района Кашкадарьинской области было возбуждено уголовное дело части 2 статьи 266 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее человеческую смерть.

Проводится предварительное расследование.

Теги:
Происшествие, Кашкадарьинская область, ДТП



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