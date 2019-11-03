Маршрутка столкнулась с легковушкой - пострадали 9 человек, есть погибшие

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. В Чиракчинском районе Кашкадарьинской области на трассе столкнулись маршрутка и автомобиль марки Gentra, сообщает Следственный департамент при Министерстве внутренних дел Республики Узбекистан.
"2 ноября примерно в 11:50 на перекрестке дороги "Еттитом-Карши" и Большой кольцевой автомобильной дороги Карши столкнулись маршрутка "Газ-32" и автомобиль марки Gentra. В результате водитель маршрутки и девять его пассажиров, а также водитель легковушки и два его пассажира с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу", – сообщили в Следственном департаменте МВД.
Однако, несмотря на усилия врачей, водитель маршрутки скончался, состояние шести пассажиров – тяжелое.
По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД Чиракчинского района Кашкадарьинской области было возбуждено уголовное дело части 2 статьи 266 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее человеческую смерть.
Проводится предварительное расследование.