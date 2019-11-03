"Узэнергоинспекция" разоблачила мошенников, ворующих электроэнергию

В результате незаконного использования электроэнергии в Наманганской, Ферганской, Самаркандской областях и Хорезме, структуре нанесен ущерб в размере 1 585,6 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. "Узэнергоинспекция" провела расследования с целью выявить нарушения в сфере использования электроэнергии. В ходе изучения выявлено, что 123 потребителями совершено правонарушение. В соответствии с правилами, осуществлен перерасчет неучтенной электроэнергии на сумму 1 704,2 млн сумов, сообщает пресс-служба Минэнерго.

В результате незаконного использования электроэнергии в Наманганской, Ферганской, Самаркандской областях и Хорезме, структуре нанесен ущерб в размере 1 585,6 млн сумов.

Необходимо отметить, что в результате проведенных проверок "Узэнергоинспекцией" в период с августа по октябрь текущего года было выявлено 415 случаев незаконного использования электроэнергии потребителями, электрические устройства 242 потребителей были отключены от сети.

Был осуществлен перерасчет неучтенной электроэнергии на сумму 9 819,2 млн сумов и до сегодняшнего дня взыскано 3 345,3 млн сумов.

Мероприятия по проверке соблюдения правил использования электроэнергии продолжаются.