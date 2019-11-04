В ДТП в Казахстане погиб узбекистанец, ещё шестеро пострадали

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб гражданин Узбекистана Ш.Х. Водитель и 5 других узбекистанцев получили легкие повреждения и не нуждаются в лечении.

ТАШКЕНТ, 4 ноя - Sputnik. По информации генерального консульства нашей страны в Актау (Казахстан), 2 ноября 2019 года в 17:20 часов по местному времени на автомобильной трассе Тажен–Бейнеу на территории Мангистауской области потерпел аварию автомобиль под управлением гражданина Узбекистана Ж.Ж., сообщает МИД страны

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб гражданин Узбекистана Ш.Х. Водитель и 5 других узбекистанцев получили легкие повреждения и не нуждаются в лечении.

РОВД Бейнеуского района ведет следственную работу по ДТП.

Генконсульство взяло ситуацию на контроль и установило оперативные контакты с соответствующими органами власти Казахстана.

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Консульско-правовой департамент выражает соболезнования родным и близким покойного и напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областей Казахстана, могут в необходимых случаях обратиться в Генконсульство нашей страны в Актау по телефону +7-29-277-71-17.