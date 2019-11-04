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Задержан мошенник, который хотел подкупить сотрудников "Ипотека-банк"

© Sputnik / Виталий Тимкив
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Директор предприятия просил за услугу $30 тысяч, взамен обещал помочь в выделении кредита путем материальной заинтересованности должностных лиц филиала АКБ "Ипотекабанка".

ТАШКЕНТ, 4 ноя - Sputnik. В Ташкенте задержали мошенника, обещавшего решить вопрос получения кредита, сообщает Генпрокуратура.

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CC0 / pixabay.com
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Директор предприятия просил за услугу $30 тысяч, взамен обещал помочь в выделении кредита путем материальной заинтересованности должностных лиц филиала АКБ "Ипотекабанка".

Сотрудники ташкентского городского управления департамента при Генпрокуратуре по защите законных прав и интересов субъектов предпринимательства провели оперативное мероприятие по обращению директора ООО "L.M.S" С.А. Выяснилось, что директор ООО "F.R" Д.И., войдя в доверие гражданина С.А., обещал ему оказать практическую помощь в выделении кредитных средств в размере 1,3 млн евро.

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Гражданин Д.И. был задержан с вещественными доказательствами при получении 30 тыс. долларов США. По данному факту в отношении гражданина Д.И. и других возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, ведутся следственные действия.

Теги:
Ташкент, Узбекистан, мошенничество, Задержание, АКИб "Ипотека-банк", взятка, Генеральная прокуратура Узбекистана



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