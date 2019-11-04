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Конфискованный алкоголь

Элитный алкоголь на 33 млн сумов остановили на границе

© Государственный таможенный комитет
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

В одном из вагонов были обнаружены, спрятанные в верхней части внутри плафона и нижней части печи под дровами 66 бутылок виски "Jack Daniels" на общую сумму 33 млн сумов, которые гражданин Ж.В. вез с целью дальнейшей перепродажи.

ТАШКЕНТ, 4 ноя - Sputnik. На железнодорожном приграничном таможенном посту "Каракалпакстан" УГТК по Республике Каракалпакстан, в ходе проведения таможенного контроля пассажирского поезда, прибывшего на территорию поста рейсом "Москва-Худжанд", было выявлено правонарушение, сообщает пресс-служба ГТК Узбекистана.

Продажа алкоголя
© Sputnik / Руслан Кривобок
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В одном из вагонов были обнаружены, спрятанные в верхней части внутри плафона и нижней части печи под дровами 66 бутылок (66 литров) виски "Jack Daniels" на общую сумму 33 млн сумов, которые гражданин Ж.В. вез с целью дальнейшей перепродажи.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Для справки: Согласно действующему законодательству, перемещение пассажирами, въезжающими в республику через таможенную границу товаров для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных платежей, возможно при соблюдении установленных ограничений. Следует учитывать, что в нормативных документах определены отдельные группы товаров, для которых установлены ограничения в отношении перевозки и ввозимого объема, например, табачные изделия, алкоголь (не более 2 литров), ювелирные изделия и др.

Теги:
Поезд, контрабанда, алкогольная продукция, Государственный таможенный комитет



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