Самолет, летевший в Узбекистан, сел в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира

По прибытии борт встречал реанимационный автомобиль и карета скорой помощи, пассажиру оказали необходимую медицинскую помощь и оперативно госпитализировали в одну из городских больниц.

ТАШКЕНТ, 4 ноя - Sputnik. Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Ургенч, вынужденно сел в Самаре из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщает РИА Новости.

"Четвертого ноября международном аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку рейс Uzb 638 Санкт-Петербург-Ургенч. Причина вынужденной посадки – плохое самочувствие пассажира, находящегося на борту", - сообщила собеседница агентства.

По прибытии борт встречал реанимационный автомобиль и карета скорой помощи, пассажиру оказали необходимую медицинскую помощь и оперативно госпитализировали в одну из городских больниц. По ее словам, в 14-20 мск самолет вылетел к месту назначения.