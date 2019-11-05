Авиапассажир, оставленный в Самаре, поехал в Узбекистан на такси

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Пассажир самолета Санкт-Петербург - Ургенч, которого по состоянию здоровья оставили в Самаре, решил самостоятельно добраться на родину на такси, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
Ранее самолет авиакомпании "Узбекские авиалинии", выполнявший рейс в Ургенч, сел в аэропорту Самары из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.
Борт встретили реанимационный автомобиль и карета скорой помощи, а пассажиру оказали необходимую медицинскую помощь.
Уже в 14.20 самолет вылетел к месту назначения.
"В тот же день он (пассажир - Прим. ред.) выехал из Самары в Узбекистан на такси несмотря на то, что решался вопрос о его возвращении на родину за счет средств Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана", - говорится в сообщении МИД.