В Бухаре молодая девушка обокрала родственников

В отношении жительницы Караулбазарского района возбуждено дело по части 1 статьи 169 Уголовного кодекса, расследование продолжается.

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Слишком дорогим оказался званый семейный ужин для жителей Вабкентского района Бухарской области Узбекистана. По его окончании хозяева недосчитались крупной суммы денег. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По данным Бухарского областного УВД, после семейного застолья 22 октября из дома сельчан пропало 100 долларов США и 1000 российских рублей, которые хранились в шкафу.

Потерпевшие сразу же обратились в районное отделение внутренних дел. В результате оперативных действий выяснилось, что кражу совершила 22-летняя родственница принимавшей стороны Э. О., проживающая в Караулбазарском районе Бухарской области.

В отношении девушки возбуждено дело по части 1 статьи 169 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, расследование продолжается.