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Золотые украшения в обуви

Золотой след: таможенники раскрыли изощренный план контрабанды

© Государственный таможенный комитет
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Когда гражданка прошла через рентген-аппарат, таможенники были поражены: в подошве ее обуви были обнаружены золотые ювелирные украшения.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. На приграничном таможенном посту "Джартепа" УГТК по Самаркандской области сотрудники службы заметили, как одна из прибывших из соседнего государства нервничает, переминаясь с ноги на ногу, сообщает пресс-служба ГТК Узбекистана

В международном аэропорту Домодедово
© Sputnik / Илья Питалев
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Личный досмотр не дал никаких результатов - все было "чисто", но когда гражданка прошла через рентген-аппарат, таможенники были поражены: в подошве ее обуви были обнаружены не указанные в пассажирской таможенной декларации золотые ювелирные украшения.

Изделия общим весом 93 грамма, по предварительным подсчетам, стоят более 13 млн сумов.   

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Теги:
Государственный таможенный комитет



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