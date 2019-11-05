Золотой след: таможенники раскрыли изощренный план контрабанды

Когда гражданка прошла через рентген-аппарат, таможенники были поражены: в подошве ее обуви были обнаружены золотые ювелирные украшения.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. На приграничном таможенном посту "Джартепа" УГТК по Самаркандской области сотрудники службы заметили, как одна из прибывших из соседнего государства нервничает, переминаясь с ноги на ногу, сообщает пресс-служба ГТК Узбекистана.

Личный досмотр не дал никаких результатов - все было "чисто", но когда гражданка прошла через рентген-аппарат, таможенники были поражены: в подошве ее обуви были обнаружены не указанные в пассажирской таможенной декларации золотые ювелирные украшения.

Изделия общим весом 93 грамма, по предварительным подсчетам, стоят более 13 млн сумов.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.