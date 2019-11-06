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В Ташкенте поздно вечером произошла поножовщина

ГУВД
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

После нападения мужчины раненому узбекистанцу пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. В Ташкенте мужчина умышленно ранил ножом другого, сообщает ГУВД столицы.

"1 ноября около 21 часа 10 минут 43-летний Илхомжон Р., находясь в состоянии алкогольного опьянения и умышленно пренебрегая правилами поведения в обществе, из хулиганских побуждений нанес ножевое ранение 43-летнему Баходиру А.", - говорится в сообщении.

Раненому узбекистанцу пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 277 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

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Напомним, сегодня стало известно о жестоком убийстве пятилетней девочки своими родителями.

25 октября, примерно в три часа ночи, муж и жена, находясь в съемной квартире, расположенной в Сергелийском районе, употребив спиртные напитки, умышленно избили своего ребенка до смерти.

Теги:
нож, ножевое ранение, Происшествие, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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