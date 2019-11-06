В Ташкенте поздно вечером произошла поножовщина

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Дестабилизация обстановки: чего добивались боевики, напавшие на погранзаставу В ходе допроса задержанные сообщили, что прорвались в Таджикистан с конкретным заданием: провести теракты для дестабилизации обстановки в стране. 209

Главы погранведомств стран СНГ и Афганистана соберутся в Узбекистане За прошедший год динамика, связанная с террористическими угрозами, серьезных изменений не претерпела. 10