В Ташкенте поздно вечером произошла поножовщина

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. В Ташкенте мужчина умышленно ранил ножом другого, сообщает ГУВД столицы.
"1 ноября около 21 часа 10 минут 43-летний Илхомжон Р., находясь в состоянии алкогольного опьянения и умышленно пренебрегая правилами поведения в обществе, из хулиганских побуждений нанес ножевое ранение 43-летнему Баходиру А.", - говорится в сообщении.
Раненому узбекистанцу пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 277 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.
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