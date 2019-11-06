В Бухаре пресечена продажа психотропных препаратов

У мужчины изъяли 20 таблеток психотропного препарата, потребление которого на территории Узбекистана строго ограничено.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в городе Каган Бухарской области мужчину, который пытался продать 20 таблеток психотропного препарата.

Как сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в областном УВД, операция была проведена совместными усилиями Каганского городского отделения Департамента по борьбе с налоговыми и валютными преступлениями, Каганского городского ОВД, Бухарского областного УВД и областного управления Службы государственной безопасности.

"В ходе оперативного мероприятия арестован 34-летний житель Кизилтепинского района Навоийской области Узбекистана в момент реализации жителю города Каган 20 таблеток психотропного препарата, потребление которого на территории Республики Узбекистан строго ограничено", — рассказали в информационной службе Бухарского областного УВД.

Кроме того, сотрудники уголовного розыска Каганского ОВД провели контрольную закупку наркотических медицинских препаратов. В разработку стражей порядка попал 34-летний житель города Кукон Ферганской области Узбекистана. Вместе с незнакомым ему таксистом он выслал в Каган 200 таблеток "Налбуфина" общей стоимостью четыре миллиона сумов, которые были изъяты оперативниками.

Возбуждены дела по статье 273 Уголовного кодекса Узбекистана.