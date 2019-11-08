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Скоростной поезд Афросиаб на вокзале в городе Самарканд, архивное фото

Проводник поезда "Новосибирск-Ташкент" вымогал деньги у пассажира

© Sputnik / Стас Этвеш
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

За нарушения трудовой дисциплины и нанесения ущерба имиджу предприятия в отношении причастных работников были применены меры и дисциплинарные взыскания.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. В узбекских соцсетях распространилась аудиозапись, на которой проводник поезда №369 сообщением "Новосибирск-Ташкент" вымогает деньги у пассажира. В "Узбекистон темир йуллари" прокомментировали инцидент.

"В целях всестороннего изучения данной ситуации акционерным обществом "Узбекистон темир йуллари" была оперативно создана рабочая группа во главе с генеральным директором акционерного общества "Ўзтемирйўлйўловчи" и начато служебное расследование по факту неправомерных действий проводника вагона №7 межгосударственного поезда №370/369 сообщением "Ташкент–Новосибирск–Ташкент", - говорится в сообщении.  

По итогам служебного расследования за нарушения трудовой дисциплины и нанесения ущерба имиджу предприятия в отношении причастных работников были применены меры и дисциплинарные взыскания.

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Материалы служебного расследования переданы в правоохранительные органы Республики Узбекистан для дальнейшего разбирательства и рассмотрения дела.

Со всеми причастными подразделениями и сотрудниками были проведены соответствующие беседы, добавили в пресс-службе.

Теги:
Поезд, Узбекистан, Узбекистан, Происшествие, Вымогательство, Узбекистон темир йуллари



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