Подростки с ножом напали на посетителей кафе в Бекабаде

Ночью в бекабадском кафе произошла поножовщина: подростки зашли в помещение и устроили драку, используя нож.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. Подростки ворвались в кафе "Мохинур" в Бекабаде, избили и нанесли ножевые ранения посетителям, сообщает следственный департамент при Министерстве внутренних дел Узбекистана.

"5 ноября, примерно в 00.30, 17-летний Я. Т. со своими ровесниками Д. Р. и Д. П., учинили ссору с С. Х. и Ё. С. - посетителями кафе "Мохинур", расположенного в 13-м массиве города Бекабада Ташкентской области. И в ходе ссоры нанесли последним руками, ногами и ножом телесные повреждения, после чего скрылись", - говорится в сообщении.

При осмотре места происшествия следственно-оперативной группой в соответствующем порядке были изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для расследования.

По данному факту Следственным отделом при ОВД города Бекабада возбуждено уголовное дело.

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В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны.

Согласно последней информации, подростки признались в содеянном, а подозреваемый Д. Р. добровольно выдал следствию кухонный нож, явившийся оружием преступления.

В настоящее время по уголовному делу ведется предварительное следствие.