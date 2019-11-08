Граждане Узбекистана и Таджикистана задержаны за нападения в России

Суд назначил виновным наказание в виде 8 и 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. В Челябинской области осуждены граждане Узбекистана и Таджикистана за разбойные нападения на китайцев, сообщает прокуратура области.

Каслинский городской суд, в котром узбекистанцы и таджикистанцы признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище").

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Кроме того, один из соучастников осужден по ч. 4 ст. 166 УК РФ ("Угон, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья").

"Оказалось, что соучастники в октябре 2018 года, находясь на территории тепличного комплекса, расположенного в Каслинском районе, незаконно проникли в жилище, где под угрозой применения насилия похитили имущество граждан Китая на общую сумму 178 500 рублей", - говорится в сообщении.

Спустя несколько дней они приехали в другой тепличный комплекс, где незаконно проникли в жилище и под угрозой применения насилия напали на двух граждан Китая, похитив имущество и денежные средства на общую сумму 490 500 рублей.

С целью скрыться с места преступления один из соучастников совершил угон автомобиля ВАЗ-21213 ("Нива") с территории тепличного комплекса.

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Суд назначил виновным наказание в виде 8 и 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании с осужденных материального ущерба, причиненного преступлением.