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НИИ акушерства и гинекологии разворовали на 15 млрд сумов

© Sputnik / Антон Денисов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Должностные и материально ответственные лица центра, сотрудники банков и должностные лица частных предприятий вступили в преступный сговор, чтобы получить незаконные доходы от противоправной деятельности.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. В ходе доследственной проверки, проведенной Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями, стало известно о расхищении 15,3 млрд сумов Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра акушерства и гинекологии. Об этом сообщает Генпрокуратура.

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Выяснилось, что должностные и материально ответственные лица центра, сотрудники Юнусабадского филиала "Давр банка", Мирзо Улугбекского филиала "Ипак йули банка" и должностные лица и директора частных предприятий вступили в преступный сговор, чтобы получить незаконные доходы от противоправной деятельности.

Преступная группировка действовала с 2018 года по сегодняшний день.

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В настоящее время в отношении должностных лиц Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра акушерства и гинекологии и других возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, проводятся следственные действия.

Теги:
Генеральная прокуратура Узбекистана, хищение, банки, врачи



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