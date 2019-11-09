Узбекистанец умер в самолете, следовавшим по маршруту Домодедово-Фергана

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Самолет, летевший из московского Домодедово в Фергану, совершил вынужденную посадку в Самаре из-за смерти узбекистанца, сообщает РИА Новости.
Вынужденная посадка произошла в международном аэропорту Курумоч. Известно о том, что уроженец Узбекистана себя плохо почувствовал.
"На момент прибытия медиков на борт пассажир, к сожалению, скончался", - говорится в сообщении.
Предварительной причиной смерти пассажира стал инфаркт с отеком в легкие.
После посадки самолета рейса Пекин-Ташкент пять человек госпитализированы >>
Напомним, вчера стало известно, что пять человек из самолета рейса HY-502, следовавшего по маршруту Пекин-Ташкент, который экстренно сел в аэропорту Ланьчжоу, находятся в больнице.