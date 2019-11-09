Узбекистанец умер в самолете, следовавшим по маршруту Домодедово-Фергана

Предварительной причиной смерти уроженца Узбекистана стал инфаркт с отеком в легкие. Прибывшие на место медики уже не смогли его спасти.

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Самолет, летевший из московского Домодедово в Фергану, совершил вынужденную посадку в Самаре из-за смерти узбекистанца, сообщает РИА Новости.

Вынужденная посадка произошла в международном аэропорту Курумоч. Известно о том, что уроженец Узбекистана себя плохо почувствовал.

"На момент прибытия медиков на борт пассажир, к сожалению, скончался", - говорится в сообщении.

Предварительной причиной смерти пассажира стал инфаркт с отеком в легкие.

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