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Машины спасательных служб на взлетной полосе

Узбекистанец умер в самолете, следовавшим по маршруту Домодедово-Фергана

© Sputnik / Владимир Астапкович
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Предварительной причиной смерти уроженца Узбекистана стал инфаркт с отеком в легкие. Прибывшие на место медики уже не смогли его спасти.

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Самолет, летевший из московского Домодедово в Фергану, совершил вынужденную посадку в Самаре из-за смерти узбекистанца, сообщает РИА Новости.

Вынужденная посадка произошла в международном аэропорту Курумоч. Известно о том, что уроженец Узбекистана себя плохо почувствовал. 

"На момент прибытия медиков на борт пассажир, к сожалению, скончался", - говорится в сообщении.

Предварительной причиной смерти пассажира стал инфаркт с отеком в легкие. 

После посадки самолета рейса Пекин-Ташкент пять человек госпитализированы >>

Напомним, вчера стало известно, что пять человек из самолета рейса HY-502, следовавшего по маршруту Пекин-Ташкент, который экстренно сел в аэропорту Ланьчжоу, находятся в больнице.

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