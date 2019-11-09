Посол Турции прибыл в Узбекистан для выяснения причин гибели Нодиры Кодировой

Посол выразил искреннее сожаление в связи трагическим инцидентом, приведшим к гибели узбекской гражданки, и отметил, что в настоящее время соответствующие органы власти Турции всесторонне и тщательно ведут следствие.

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Посол Турции Эра Мехмет Сураййа был приглашен в МИД Узбекистана для разъяснения ситуации, в связи с гибелью узбекистанки Нодиры Кодировой, сообщается на официальном сайте.

"8 ноября заместитель Министра иностранных дел республики Узбекистан Дилшод Ахатов пригласил Чрезвычайного и Полномочного Посла Турецкой республики Эра Мехмета Сураййа для разъяснения ситуации, связанной со смертью 23 сентября в Анкаре гражданки Узбекистана Нодиры Кодировой", - говорится в сообщении.

Посол выразил искреннее сожаление в связи трагическим инцидентом, приведшим к гибели узбекской гражданки, и отметил, что в настоящее время соответствующие органы власти Турции всесторонне и тщательно ведут следствие, изучают все обстоятельства по данному делу.

Также, по его словам, следствие проводится объективно, о его ходе и итогах узбекская сторона будет оперативно и регулярно информирована.

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Напомним, 23-летняя девушка совершила самоубийство из-за депутата Партии справедливости и развития Турции Ширина Унала, в доме которого она работала и ухаживала за его больной женой. Как оказалось впоследствии, она работала там нелегально.

26 сентября прокуратура начала изучать дело по данному факту, а также обвинила Нодиру в занятии проституцией, а ее подругу Лейлу в том, что принуждала делать это.

Несколько дней назад сотрудники вызвали Лейлу на допрос, где девушка рассказала, что перед тем самым вечером, когда Нодира покончила с собой, она звонила ей в слезах и кричала, что случилось что-то ужасное.

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Сама Лейла также отвергает заявления прокуратуры Турции о том, что они занимались проституцией. По ее словам, она отправляет текстиль в Ташкент и этим зарабатывает себе на жизнь.