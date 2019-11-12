Подробности взрыва газа в Ташобласти: госпитализированы трое детей

Мужчина и женщина скончались на месте, а трое детей и одна девушка сейчас находятся в местных клиниках.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Стали известны новые подробности ЧП, которое произошло в Ташкентской области: после взрыва газа были госпитализированы трое детей, сообщает Следственный департамент МВД.

"Ранее сообщалось, что 11 ноября 2019 года примерно в 08.30 в доме, расположенном в махалле Сурум Куйчирчикского района Ташкентской области, произошел пожар, в результате которого погибли двое человек. Причиной пожара стала вспышка газовоздушной смеси, скопившейся вследствие утечки бытового газа", - говорится в сообщении.

По последним данным, проживающие в доме 36-летний К. Р. и 65-летняя М. К. скончались на месте происшествия, а 34-летняя П. Х. и трое несовершеннолетних детей были госпитализированы с ожогами различной степени.

В Ташобласти в результате утечки газа погибли два человека >>

По данному факту прокуратурой Куйчирчикского района ведется доследственная проверка.

Напомним, вчера стало известно о том, что в Ташкентской области произошел мощный взрыв от утечки бытового газа.