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Марихуана Сурхандарья

В Сурхандарье задержали торговца марихуаной

© МВД РУ
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Злоумышленник пытался сбыть более 700 граммов марихуаны. Во время обыска его дома были обнаружены еще около 200 граммов наркотиков.

ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Управление по обеспечению безопасного туризма при МВД Сурхандарьинской области пресекло продажу наркотиков в крупном размере, сообщает МВД Узбекистана.

В Денауском районе мужчина пытался сбыть марихуану чистым весом 732,49 грамма за 8 000 долл США.

Для удобства гражданин предусмотрительно разместил наркотические средства в 200 спичечных коробках. 

© МВД РУ
Изъятые наркотические средства

Задержанный оказался ранее судимым, в том числе за культивацию запрещенных растений на территории Узбекистана.

При обыске его дома также было обнаружено еще 3,34 грамма марихуаны.

Как выяснилось, злоумышленник приобрел наркотические средства у другого жителя Деновского района, при проверке дома которого также были обнаружены наркотики весом 194,09 грамма.

Правоохранители пресекли факт хранения марихуаны

В отношении обоих граждан возбуждены уголовные дела, ведется расследование.

За прошедшие 10 месяцев 2019 года в Сурхандарьинской области, непосредственно граничащей с Афганистаном, было выявлено 128 случаев с продажей, хранением, выращиванием и контрабандой наркотиков. Всего было изъято около 70 килограммов (69 457 граммов) наркотических средств.

Теги:
МВД Узбекистана, Афганистан, Сурхандарьинская область, марихуана, наркотики



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