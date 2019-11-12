В Сурхандарье задержали торговца марихуаной

ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Управление по обеспечению безопасного туризма при МВД Сурхандарьинской области пресекло продажу наркотиков в крупном размере, сообщает МВД Узбекистана.
В Денауском районе мужчина пытался сбыть марихуану чистым весом 732,49 грамма за 8 000 долл США.
Для удобства гражданин предусмотрительно разместил наркотические средства в 200 спичечных коробках.
Задержанный оказался ранее судимым, в том числе за культивацию запрещенных растений на территории Узбекистана.
При обыске его дома также было обнаружено еще 3,34 грамма марихуаны.
Как выяснилось, злоумышленник приобрел наркотические средства у другого жителя Деновского района, при проверке дома которого также были обнаружены наркотики весом 194,09 грамма.
Правоохранители пресекли факт хранения марихуаны
В отношении обоих граждан возбуждены уголовные дела, ведется расследование.
За прошедшие 10 месяцев 2019 года в Сурхандарьинской области, непосредственно граничащей с Афганистаном, было выявлено 128 случаев с продажей, хранением, выращиванием и контрабандой наркотиков. Всего было изъято около 70 килограммов (69 457 граммов) наркотических средств.