СГБ прокомментировала инцидент на приграничном пункте

Ранее, в этом районе местные контрабандисты неоднократно совершали попытки наезда на пограничников с целью запугивания и скрытия с места преступления.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Накануне в сети Интернет распространился видеоролик, на котором пограничники применили физическую силу в отношении нескольких жителей населенного пункта Хосилот Ферганского района.

Как сообщили в пресс-службе пограничных войск СГБ Узбекистана, 10 ноября примерно в 17:00 часов в приграничном населенном пункте Хосилот Ферганского района возле моста, указанного на видео ролике, нес службу пограничный наряд, в задачи которого согласно статьи 39 Закона "О Государственной границе Республики Узбекистан" входит осмотр автотранспортных средств, в приграничной территории, в данном случае проезжающих через указанный участок.

В это время указанный участок местности на автомашине марки "Нексия-2" гос номером 40G 014 KA перемещались граждане Саиджонов Умиджон Холдарали угли (виден на видео ролике) и Фозилов Абдурасул Маъруфжон угли (остался за кадром), которые проигнорировав требования наряда остановиться, на большой скорости скрылись, применив маневр попытки наезда на пограничный наряд.

Спустя некоторое время указанные граждане, возвращаясь обратно остановились рядом с пограничниками и начали провоцировать конфликт, оскорбляя пограничный наряд и призывая собравшихся местных жителей игнорировать законные требования военнослужащих, тем самым совершили правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 196-1 "невыполнение законных требований военнослужащих пограничных войск и противодействие их законной деятельности" Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан.

Далее за отказ подчиниться пограничному наряду, в соответствии с требованиями статьи 43 Закона "О Государственной границе Республики Узбекистан", и статьи 44 Закона "О Службе государственной безопасности Республики Узбекистан", регламентирующими порядок применения оружия и специальных средств для пресечения противоправных действий, в том числе нарушителей границы и ее режима, граждане Саиджонов Умиджон Холдарали угли и Фозилов Абдурасул Маьруфжон угли были задержаны с применением физической силы.

После задержания было выявлено, что у них отсутствуют какие-либо документы, удостоверяющие личность, а также документы на право вождения автотранспортного средства.

В итоге после задержания указанные лица были в установленном порядке переданы в органы внутренних дел для соответствующего процессуального оформления.

Необходимо отметить, что гражданин У. Саиджонов ранее неоднократно задерживался пограничниками за нарушение режима Государственной границы и незаконное перемещение через нее различных товарно-материальных ценностей, за что привлекался к административной ответственности.

Так, 31 октября 2016 года гражданин У. Саиджонов задерживался пограничниками при попытке незаконного ввоза в Республику Узбекистан запрещенных к использованию 3175 штук вольфрамовых электрических лампочек мощностью 150 ватт на сумму 7 млн 937 тысяч 500 сум. 7 января 2018 года гражданин У.Саиджонов также задерживался пограничниками в этом же районе при попытке незаконного ввоза на автомашине «Тико» 40x690LA в Республику Узбекистан контрафактной парфюмерной продукции на сумму 18 млн сум. 10 ноября 2019 года вместе с гражданином Фозыловым А. были задержаны за нарушение режима Государственной границы в этом же районе.

Во всех случаях были оформлены соответствующие протоколы, переданные в установленном порядке в Отдел внутренних дел Ферганского района, где на него были возбуждены административные дела.

Необходимо также отметить, что ранее, в этом районе местные контрабандисты неоднократно совершали попытки наезда на пограничников с целью запугивания и скрытия с места преступления.

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Так, при исполнении служебных задач по охране Государственной границы, от наезда автомобилей контрабандистов погибли военнослужащие Эгамов Н.М. (6 сентября 2010 года), Юнусов А.И. (3 июня 2012 года), Аширов Ж.( 21 июля 2013 года).

Поучили телесные тяжкие повреждения военнослужащие Бердыев О. (25 мая 2012 года), Норкулов Ж. (3 октября 2019 года).

При этом, Норкулова Ж. автомобиль нарушителя границы протащил на капоте около 30 метров.

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В настоящее время командованием пограничных войск СГБ Республики Узбекистан, совместно с сотрудниками военной прокуратуры проводится служебное разбирательство по данному факту и внесению ясности в правомерность действий пограничного наряда и граждан, по результатам которого будут приняты меры в рамках законодательства.