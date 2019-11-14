Сотрудники ГУВД нашли пропавшую 11-летнюю девочку из Ташкента

Выяснилось, что подросток находится в Коканде у своих бабушки и дедушки, куда уехал самостоятельно на такси.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. В ГУВД сообщили о местонахождении 11-летней девочки, которую искал весь Узбекистан.

"В Интернете, в частности, сайтом upl.uz, распространяется информация о том, что в Ташкенте пропала 11-летняя З. Т. Сообщаем, что 12 ноября в 18.40 на экстренный номер 102 обратилась мама девочки, обеспокоенная отсутствием дочери. При опросе родителей девочки сотрудники УКД ОВД Алмазарского района выяснили данные и контакты всех родных семьи, а также подруг и одноклассников подростка", - говорится в сообщении.

В дальнейшем, при беседе с каждым из родственников, стало известно, что З. Т. находится в Ферганской области, в Коканде у своих бабушки и дедушки, куда она уехала самостоятельно на такси.

Маньяк в Ташкенте и тела подростков: в ГУВД разъяснили ситуацию >>

ГУВД обратилось к гражданам республики не распространять непроверенную информацию, создавая тем самым панику и излишний ажиотаж.

Напомним, ранее в Интернете и узбекских Telegram-каналах люди обсуждали появление ташкентского маньяка, а также найденные тела подростков без внутренних органов. ГУВД столицы опровергло все слухи и домысли жителей.