Любой имеет право гулять ночью: скандал с изнасилованием в Карши - ответ Сената

Примечательно, что на сайте Postda.uz скандальная публикация была удалена. Сейчас Комиссия по вопросам обеспечения гендерного равенства следит за принятием ответственными органами необходимых мер по данному уголовному делу.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. На самое ужасное происшествие этой недели - изнасилование девушки в Кашкадарьинской области и скандальные выводы СМИ - наконец получен ответ от Сената.

Комитет Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства прокомментировал дело, заявив, что недопустимо толковать данное происшествие лишь с такими предлогами.

В новости Объединенной редакции МВД Postda.uz, где сообщалось о происшествии, в последнем абзаце было написано "почему эта девушка гуляла ночью одна и "куда смотрели ее родители", что вызвало крайне негативную реакцию общественности.

"Согласно Конституции и законам нашей страны, каждый гражданин имеет право ходить по улице в любое время суток, также никто не вправе своевольно наказывать человека, оправдывая свои деяния его безнравственным поведением", — говорится в сообщении.

По информации комитета, женщина зарабатывает на жизнь официанткой в одном из пунктов общественного питания, чтобы прокормить семью. По их мнению, такой узкий подход к данному вопросу приводит к появлению заблуждения о том, что человек в Узбекистане может стать жертвой насилия просто из-за того, что находится ночью на улице.

"Это, в конечном счете, подвергает сомнению сам принцип верховенства закона, установленного в нашей стране", — говорится в сообщении Сената.

Сейчас Комиссия по вопросам обеспечения гендерного равенства и Комитет Сената по вопросам женщин и гендерного равенства следят за принятием ответственными органами необходимых мер по данному уголовному делу.

Напомним, в Кашкадарьинской области совершено зверское происшествие: пятеро узбекистанцев изнасиловали 26-летнюю девушку.

Страшное изнасилование в Кашкадарьинской области: скандальный вывод СМИ >>

В настоящее время все мужчины задержаны, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 118 ("Изнасилование").

Примечательно, что на сайте Postda.uz больше нет этой скандальной публикации.