Наказание за шпроту: мужчину, избившего котенка, оштрафовали

При помощи ГУВД Ташкента удалось установить личности этих мужчин. Оба они оказались жителями Газалкента.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Узбекское общество защиты животных Mehr va Oqibat выиграло судебный процесс против мужчин, которые жестоко избили котенка, сообщатся на официальной странице в Facebook.

Решением суда на владельца котенка наложен штраф размером в 2 МРЗП (446 тысяч сумов), а на автора ролика – штраф размером в 3 МРЗП (669 тысяч сумов).

"Суд мы выиграли. Напишем честно: далось это не так просто, как многим может показаться", - говорится в сообщении.

По словам волонтеров, гражданин Х, будучи в трезвом состоянии пояснил, что воспитывал животное, чтобы оно не таскала со стола его еду. А видеооператор поведал, что снимал, чтобы показать потом родственнику видео, мол, как он себя ведет в нетрезвом состоянии.

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Напомним, все началось с обращения девушки-волонтера, которой по ошибке была прислана видеозапись, на которой мужчина жестоко избивает рыжего котенка. Из ролика понятно, что перед этим животное стащило со стола шпроту.

При помощи ГУВД Ташкента удалось установить личности этих мужчин. Оба они оказались жителями Газалкента.

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Члены ННО Mehr va Oqibat обратились с просьбой к судье, запретить гражданину Х приобретать и держать животных у себя дома, на что получили возражение, так как в законодательстве нет такого и запретить или забрать животное мы не имеем права.

Теперь каждую неделю мужчину будет присылать волонтерам снимки животного в подтверждение того, что с ним все в порядке. Уже сегодня они получили первые фотографии котенка.

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Также сотрудники Mehr va Oqibat поблагодарили всех людей, которые поддерживали их в комментариях.