В Джизакской области в ДТП погибли женщина и трехлетний ребенок

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. В Джизакской области Узбекистана произошла авария, в результате которой погибли 32-летняя женщина и ее маленький сын. Об этом сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.
Инцидент произошел в четверг около 3.30 на 956-м километре автомобильной дороги М-39 "Ташкент-Термез".
25-летний водитель автомобиля марки Cobalt столкнулся с прицепом разворачивающегося грузовика МАN TGX, за рулем которого находился 34-летний мужчина. В результате столкновения легковушка загорелась.
32-летняя женщина, находившаяся в салоне легкового автомобиля, скончалась на месте сразу. Ее 3-летний сын был экстренно госпитализирован, однако спасти ребенка не удалось. Мальчик скончался в больнице Сардобинского района. Водитель Cobalt отделался телесными повреждениями. Он был госпитализирован в больницу Пахтакорского района.
По данному инциденту заведено уголовно дело.