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Автомобиль скорой помощи

В Джизакской области в ДТП погибли женщина и трехлетний ребенок

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Авария произошла в четверг ночью. Следственными органами заведено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы".

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. В Джизакской области Узбекистана произошла авария, в результате которой погибли 32-летняя женщина и ее маленький сын. Об этом сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Инцидент произошел в четверг около 3.30 на 956-м километре автомобильной дороги М-39 "Ташкент-Термез".

25-летний водитель автомобиля марки Cobalt столкнулся с прицепом разворачивающегося грузовика МАN TGX, за рулем которого находился 34-летний мужчина. В результате столкновения легковушка загорелась.

ДТП в Джизакской области, в результате которого погибли женщина и ребенок
Следственный Департамент при МВД Узбекистана
ДТП в Джизакской области, в результате которого погибли женщина и ребенок

32-летняя женщина, находившаяся в салоне легкового автомобиля, скончалась на месте сразу. Ее 3-летний сын был экстренно госпитализирован, однако спасти ребенка не удалось. Мальчик скончался в больнице Сардобинского района. Водитель Cobalt отделался телесными повреждениями. Он был госпитализирован в больницу Пахтакорского района.

По данному инциденту заведено уголовно дело.

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Теги:
грузовик, машина, погибшие, женщина, ребенок, ДТП, авария, Джизакская область



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